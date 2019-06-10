Куда пойти если обманул брокер
Связались с нечистоплотным брокером? Хотите вернуть деньги от форекс-кухни? Что делать если украли Криптовалюту? Обращайтесь к специалистам, и получите свой шанс вернуть деньги!
Как брокеры обманывают трейдеров на фондовом рынке
Как защитить себя от мошенничества Форекс брокера
Куда обращаться если обманул брокер
Как вернуть деньги от брокера мошенника
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Когда деваться некуда — обманы брокеров в интернете
Трейдинг — один из основных видов деятельности, дающий иллюзию полного контроля за собственными финансами. Большинство современных пользователей всемирной паутины представляют трейдинг как волшебную кнопку «деньги», где благодаря собственным навыкам можно легко и просто заработать себе на машину, квартиру, Мальдивы.
Но к счастью в современных реалиях, даже мошенники не обладают полной властью над финансами трейдера. У трейдеров есть возможности:
Определить мошенника
Читать отзывы о брокерах форекс в сторонних источниках
Вернуть деньги у брокера-мошенниках при помощи Реквайринга
Обыграть контору, пользуясь её же правилами
Определить мошенника
Читать отзывы о брокерах форекс в сторонних источниках
Вернуть деньги у брокера-мошенниках при помощи Реквайринга
Обыграть контору, пользуясь её же правилами
Форекс кухня мошенник
На сегодняшний день, есть как явные виды мошенников в финансовой сфере, так и более хитрые схемы. В целом, при сложной схеме преднамеренного отъема средств, потенциальная жертва даже не заметит подвоха. Но к большой радости новичков Интернет-торговли, мошенники чаще действуют примитивными методами, которые легко распознать.
Отсутствие лицензии
В этом случае торговать с такой компанией просто бессмысленно, т.к. помимо реквайринга вернуть свои средства нет никакой возможности.
Перевод только в криптовалюте
Самый опасный вид мошенников. Обычно они представляются биржей криптовалют, и в случае попадания к ним любых денег, они имеют полное право не возвращать их пользователю.
Форекс кухня
Самый безобидный вид обманщиков. Обычно действительно даёт возможность поторговать, но не даёт вывести прибыль, или использует какие-то свои советы и стратегии, чтобы трейдер быстрей сливал весь свой депозит.
Промежуточный перевод через платежную систему
Предлагается клиенту как упрощенный способ перевода денег. В реальности же значительно усложняет процесс обратного реквайринга.
Мошенничество с условиями предоставления услуг
Всё просто и банально. Компания может просто указать в пункте пользовательского соглашения пункты, при которых она не обязуется возвращать какие-либо деньги в принципе.
Отсутствие фирмы
В последнее время существуют целые компании, которые предоставляют возможность разработки сайта однодневки для сбора денег. При отсутствии реальной фирмы, компания может позволить себе сделать что годно со входящими средствами и обманывать так, как ей заблагорассудиться.
Мошенничество с котировками
Обычно этим грешат форекс-кухни и компании предоставляющие услуги в виде доступа к торговле бинарными опционами. Манипулирование котировками позволяет сливать трейдера под невинным предлогом, якобы компания имеет собственного поставщика ликвидности, чьи котировки сильно отличаются от тех, что могут быть доступны в открытых источниках.
А ещё отдельно стоят конторы, которые просто собирают данные пользователей на своих платформах.
Обычно они собирают данные от паролей и банковских карт, а затем через некоторое время, пользуясь полученными конфиденциальными данными осуществляют фишинг с последующим отъемом средств у трейдера.
Но даже в этом случае, мошенники могут легко обвести вокруг пальца. Создать подставную фирму регулятора. Зарегистрироваться в оффшорной зоне. Даже арендовать офис. Всё зависит только от амбиций мошенников, на которые они нацелены.
В этом случае можно рискнуть, и попробовать торговать небольшими суммами, не ведясь ни какие промоакции со стороны подозрительной фирмы.
Но даже в таком случае, есть вероятность что вам дадут осуществить первый и даже второй вывод, ожидая от вас крупных вложений. После чего уже закроют доступ к вашим счетам.
В этом случае можно рискнуть, и попробовать торговать небольшими суммами, не ведясь ни какие промоакции со стороны подозрительной фирмы.
Но даже в таком случае, есть вероятность что вам дадут осуществить первый и даже второй вывод, ожидая от вас крупных вложений. После чего уже закроют доступ к вашим счетам.
Как защитить себя от мошенничества форекс брокеров
Есть всего два основных пути, которые могут уберечь потенциальную жертву если обманул брокер. При этом ни один из них не гарантирует 100% безопасности.
1 Способ первый:
Торговать только на проверенных платформах и площадках. В этом случае пользователя ожидает одна большая проблема. К примеру, на сегодняшний день, для Русскоязычных пользователей за пределами банков только рынок Forts предлагает полноценные условия. Даже к Альпари (довольно известной в узких кругах компании) есть ряд серьёзных претензий.
2 Способ второй:
внимательно читать условия пользовательского соглашения, проверять все нестыковки в информации, предоставляемой брокером для пользователя. Но даже в том случае всё равно остаётся высокая вероятность попасть на брокеров мошенников. С одной стороны, при таком подходе для пользователя закрывается 90% компаний, т.к. проверить их на правдивость довольно легко, достаточно всего лишь:
- Прочесть условия пользовательского соглашения.
- Сопоставить данные предоставляемые компаний о её дате регистрации с реальными документами.
- Проверить, существует ли у них офис.
- Проверить трафик рекламной кампании компании. Если фирма говорит, что она международная площадка, но при этом основной трафик идёт на Россию или страны бывшего СССР, то с большой долей вероятности — это мошенники.
- Сверить их данные о регулировании. Но и в этом случае нужно проверять регулятора.
Как вернуть деньги
Если деньги со счета пострадавшего проходили через банк -
то существует высокая вероятность вернуть их обратно, при наличии доказательств некачественно оказанной услуги, или подтверждения того, что брокер является обманщиком.
Процедура называется реквайринг —
и её главное преимущество в том, что для возврата средств не придётся на прямую контактировать с мошенниками. Достаточно подать в банковскую структуру полный перечень документов, подтверждающих наличие обмана — и с высокой долей вероятности, банк самостоятельно изымет деньги со счетов мошенников.
Реквайринг не помогает в том случае если обманул брокер и нужно вернуть деньги, которые были отправлены через криптовалюту.
С развитием платежных систем, к примеру, PayPal и его аналогов, процедуру реквайринг можно применить даже в том случае если обманул брокер, и нужно вернуть деньги отправленные в интернете.
Реквайринг не помогает в том случае если обманул брокер и нужно вернуть деньги, которые были отправлены через криптовалюту.
С развитием платежных систем, к примеру, PayPal и его аналогов, процедуру реквайринг можно применить даже в том случае если обманул брокер, и нужно вернуть деньги отправленные в интернете.
Кто может вернуть деньги?
К сожалению, реквайринг — как способ возврата денег у брокера мошенники не является идеальным. Основная проблема возврата денег через банковские операции заключается в том, что она требует определенной подготовки данных и специалистов.
Последнее особенно важно, т.к. подготовка документов для реквайринга — это особый процесс, требующий от человека знаний законов собственной страны, и страны, в юрисдикции которой находятся мошенники.
Поэтому есть основная рекомендация — когда нужно вернуть деньги от брокера мошенника, следует обращаться только к специализированным фирмам, занимающимся возвратом средств.
Последнее особенно важно, т.к. подготовка документов для реквайринга — это особый процесс, требующий от человека знаний законов собственной страны, и страны, в юрисдикции которой находятся мошенники.
Поэтому есть основная рекомендация — когда нужно вернуть деньги от брокера мошенника, следует обращаться только к специализированным фирмам, занимающимся возвратом средств.
Контакты
ObmanBroker — занимается профессиональным реквайрингом последние X лет. На счету компании свыше нескольких десятков успешно завершенных кейсов с общей суммой, превышающей 40.000$. Компания может проконсультировать клиента касательно реальности возврата средств, сроков, и стоимости услуг!
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