В этом случае можно рискнуть, и попробовать торговать небольшими суммами, не ведясь ни какие промоакции со стороны подозрительной фирмы. Но даже в таком случае, есть вероятность что вам дадут осуществить первый и даже второй вывод, ожидая от вас крупных вложений. После чего уже закроют доступ к вашим счетам.